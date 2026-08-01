Israel mata a «varios» supuestos miembros de Hizbulá en un ataque en el sur del Líbano

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 1 ago (EFE).- El Ejército israelí informó de que la madrugada de este sábado identificó y eliminó «a varios terroristas de Hizbulá» en las colinas de Ali Taher, a las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano.

Durante el ataque, según la información del comunicado castrense, un soldado del Ejército israelí resultó herido en estado moderado y fue evacuado al hospital.

Un portavoz militar no respondió a EFE sobre el número final de víctimas, mientras que la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa había informado poco antes de dos personas heridos tras el ataque con un dron israelí contra un barrio de Nabatieh al Fawqa.

Este ataque se produce en un momento en que el Ejército israelí intensifica sus bombardeos con artillería en todo el sur libanés.

La ANN informó este sábado de que localidades y ciudades del sur, especialmente las ubicadas en la denominada ‘línea amarilla’ y sus alrededores -la franja que las tropas israelíes ocupan en el país- «viven en un estado de tensión» tras explosiones israelíes masivas.

Asimismo, detalló que Israel había disparado ametralladoras pesadas y desplegado patrullas blindadas a lo largo de las carreteras en la zona de Saf al Hawa, hasta Bint Jbeil; distrito donde también demolieron varias casas e incendiaron otras.

También recogió que una lancha patrullera israelí había abierto fuego contra barcos pesqueros frente a la costa de Mansouri, en la ciudad de Al Bayada, en un intento por impedirles faenar.

La situación genera preocupación tanto para el Gobierno libanés como para organismos internacionales, sobre todo, tras producirse ayer una «enorme e inaudita» explosión perpetrada por fuerzas israelíes a ambos lados del histórico castillo de Beaufort.

Israel confirmó, poco después, haber destruido parcialmente túneles presuntamente usados por Hizbulá bajo la cordillera Beaufort.

Según un comunicado conjunto del mandatario Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, los túneles fueron dinamitados con unas 700 toneladas de explosivos, y forman parte de una «operación sistemática» para destruir toda la infraestructura de Hizbulá en el sur del Líbano.

Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés. EFE

pms/av