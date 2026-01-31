Israel mata a 12 gazatíes, incluidos niños, en ataques en el norte y sur de Gaza

Gaza, 31 ene (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, incluidos varios niños, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos un bombardeo contra una tienda de campaña en Jan Yunis y un apartamento al este de la ciudad de Gaza, y entre los muertos hay un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos. EFE

