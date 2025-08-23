The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata a 17 palestinos, incluidos 6 niños, en tiendas de campaña en Jan Yunis

Jerusalén, 23 ago (EFE).- El Ejército israelí bombardeó la madrugada de este sábado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur), matando a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser.

Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de diez, ocho y siete años.

Además, esta madrugada, un dron israelí bombardeó una casa en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, matando a dos personas, según fuentes del Hospital Al Awda citadas por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

En la ciudad de Gaza la situación es desconocida debido a los continuos bombardeos. Ayer, según fuentes médicas, al menos 36 personas murieron en ataques contra esta urbe, que Israel ha asegurado va a invadir militarmente.

Casi la mitad de los hospitales y hospitales de campaña de la Franja se encuentran en la ciudad de Gaza y representan el 40 % de la capacidad total de camas de hospitalización, advirtió ayer la ONU, por lo que una invasión terrestre paralizaría aún más un sistema de salud ya colapsado.

Además, muchos centros médicos en el sur están operando con una capacidad de camas de incluso el 300 %, de acuerdo con fuentes hospitalarias.

En los últimos días el Ejército israelí instó al personal médico de la ciudad de Gaza ha desplazarse y a llevarse a pacientes y su equipo al sur; una demanda a la que el Ministerio de Sanidad gazatí se negó. EFE

