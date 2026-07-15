Israel mata a 3 miembros de una familia, incluida una niña de 6 años, en el centro de Gaza

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Gaza, 15 jul (EFE).- El Ejército israelí mató en la madrugada de este miércoles a tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el apartamento donde residían, ubicado en Deir Al Balah (centro de la Franja de Gaza), informaron el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y la Defensa Civil gazatí.

Fuentes de la Defensa Civil indicaron que el misil impactó contra la residencia de la familia Abu Qassem, cerca de la rotonda de Al Baraka, a las 2:30 de la madrugada (hora local).

«El ataque provocó un incendio en el apartamento que duró más de una hora antes de que los equipos de la Defensa Civil lograran controlarlo», agregó la unidad de rescatistas.

Por su parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa confirmó la llegada de los tres cadáveres -los dos padres y una hija-, que presentaban quemaduras a consecuencia del ataque.

El centro médico aseguró que el fuego fue tan intenso que las bolsas para cadáveres utilizadas para colocar a las víctimas «se derritieron debido al calor».

Las víctimas mortales de este nuevo ataque de Israel, que el martes ya asesinó a 13 personas en la Franja, fueron el padre Omar Sami Ahmed Abu Qassem (33 años), su esposa Asmaa Ghazi Abu Qassem (de la que no se ha reportado su edad hasta el momento) y la hija de ambos, Habiba Omar Sami Abu Qassem (6 años).

Defensa Civil comunicó que otra niña fue rescatada con vida del interior del apartamento atacado.

Según el último recuento difundido por el grupo de estadísticas de los hospitales de Gaza, el número total de muertos que llegaron a los centros médicos de la Franja el martes ascendió a 13, todos impactados por fuego israelí durante la jornada salvo uno que sucumbió a heridas previas.

De acuerdo al Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el alto el fuego del 11 de octubre, el número total de muertos asciende a 1.110, el de heridos a 3.599 y el de cuerpos rescatados a 800, sin contar las víctimas mortales registradas en las últimas horas.

La misma fuente señala que, desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, la cifra acumulada de muertos se eleva a 73.233 y la de heridos a 173.707. EFE

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