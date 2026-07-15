Israel mata a 3 miembros de una familia, incluida una niña de 6 años, en el centro de Gaza

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(Actualiza con la versión del Ejército israelí)

Gaza/Jerusalén, 15 jul (EFE).- El Ejército israelí mató en la madrugada de este miércoles a tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el apartamento donde residían, ubicado en Deir Al Balah (centro de la Franja de Gaza), informaron el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y la Defensa Civil gazatí.

Fuentes de la Defensa Civil indicaron que el misil impactó contra la residencia de la familia Abu Qassem, cerca de la rotonda de Al Baraka, a las 2:30 de la madrugada (hora local).

«El ataque provocó un incendio en el apartamento que duró más de una hora antes de que los equipos de la Defensa Civil lograran controlarlo», agregó la unidad de rescatistas.

Por su parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa confirmó la llegada de los tres cadáveres -los dos padres y una hija-, que presentaban quemaduras a consecuencia del ataque.

El centro médico aseguró que el fuego fue tan intenso que las bolsas para cadáveres utilizadas para colocar a las víctimas «se derritieron debido al calor».

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo que el edificio impactado era una ubicación utilizada por el grupo islamista Hamás, sin dar más detalles.

Las víctimas mortales de este nuevo ataque de Israel, que el martes ya asesinó a 13 personas en la Franja, fueron el padre Omar Sami Ahmed Abu Qassem (33 años), su esposa Asmaa Ghazi Abu Qassem (de la que no se ha reportado su edad hasta el momento) y la hija de ambos, Habiba Omar Sami Abu Qassem (6 años).

Defensa Civil comunicó que otra niña fue rescatada con vida del interior del apartamento atacado.

El ataque de este miércoles sigue a varios perpetrados ayer martes en diferentes puntos de la Franja de Gaza, uno de ellos contra un puesto policial en el norte del enclave en el que murieron siete personas, entre ellas el jefe de policía de Yabalía (centro).

Tras el ataque, el Ejército israelí afirmó que el responsable policial era el jefe de la seguridad militar del batallón de Yabalía de Hamás, y que otros tres hombres muertos en el ataque eran también parte del grupo islamistas.

En los ataques de este martes también murió un niño de 9 años en el sur de Gaza y una mujer en el bombardeo de la comisaría.

Según el último recuento difundido por un grupo de informadores gazatíes que recogen estadísticas de los hospitales de Gaza, el número total de muertos que llegaron a los centros médicos de la Franja el martes ascendió a 13, todos impactados por fuego israelí durante la jornada salvo uno que sucumbió a heridas previas.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el alto el fuego del 10 de octubre el número total de muertos asciende a 1.110, el de heridos a 3.599 y el de cuerpos rescatados a 800, sin contar las víctimas mortales registradas en las últimas horas.

La misma fuente señala que, desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, la cifra acumulada de muertos se eleva a 73.233 y la de heridos a 173.707. EFE

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