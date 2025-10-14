The Swiss voice in the world since 1935
Israel mata a 3 personas en ciudad de Gaza, según el Ejército por pasar la zona amarilla

Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a tres personas en el barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad gazatí, en un incidente sobre el que el Ejército israelí afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la «línea amarilla» del acuerdo de alto el fuego.

Según Sanidad, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza. EFE

