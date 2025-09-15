Israel mata a 33 gazatíes el domingo y en los hospitales escasean los bancos de sangre

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Al menos 33 gazatíes fueron asesinados el domingo en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave en su recuento diario, que advirtió de un «inminente colapso» de los bancos de sangre.

Además de los 33 fallecidos, un cuerpo más fue recuperado entre los escombros, y más de 300 personas resultaron heridas, según Sanidad; en una jornada en la que Israel incrementó sus ataques contra la ciudad de Gaza y sus rascacielos residenciales.

Con estos fallecidos, el número total de muertos alcanzó los 64.900 desde octubre de 2023, entre ellos más de 19.400 niños.

En su comunicado, Sanidad alertó de que los bancos de sangre podrían quedar fuera de servicio en los próximos días ante la grave escasez de bolsas, kits de transfusión y material para análisis.

El Ministerio necesita al menos «350 unidades de sangre y componentes sanguíneos diarios para cubrir las necesidades de los pacientes y heridos», advirtió.

El Ejército israelí está intensificando sus ataques contra la ciudad de Gaza desde que en agosto aprobase un plan para invadirla y desplazar de forma forzosa al sur a su millón de habitantes, en una operación que expertos en derechos humanos describen como un posible crimen de guerra.

Relatores de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí, durante la que la Franja se ha vuelto prácticamente inhabitable debido a la sistemática destrucción de edificios, desalinizadoras, carreteras y el acceso limitado de alimento, gasolina y medicinas. EFE

erv-pms/cg