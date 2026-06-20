Israel mata a 4 gazatíes, incluidas 2 niñas, en un bombardeo a un edificio residencial

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 20 jun (EFE).- El Ejército israelí mató en la madrugada de este sábado a cinco gazatíes, incluidas dos niñas, en un bombardeo sobre un edificio de apartamentos situado en la ciudad de Gaza, así como en otro ataque con dron en la misma urbe, informaron a EFE fuentes médicas del Hospital Al Shifa.

El ataque israelí contra la instalación residencial mató a un padre y dos hijas, mientras que la madre resultó herida y fue evacuada para recibir atención médica en el mencionado centro hospitalario.

Las niñas fallecidas, identificadas por el personal médico de Al Shifa -que recibió los cadáveres y continúa atendiendo a varios heridos- eran las hermanas Lana Al Safadi, de 14 años, y Zeina Al Safadi, de 8 años.

En otro incidente, un gazatí murió la madrugada del sábado tras un ataque con misiles perpetrado por un dron israelí en la zona norte de la ciudad de Gaza.

La morgue del Hospital Al Shifa, donde fue trasladado el cuerpo, identificó al hombre como Ahmed Mounir al Zaza, de unos 40 años.

Además, en otro ataque este sábado, buques de la armada israelí abrieron fuego en el mar frente a la costa sur de la Franja de Gaza también de madrugada, según la agencia oficial palestina WAFA.

Según Sanidad gazatí, fueron 5 los gazatíes asesinados por Israel en las últimas 48 horas, además de 43 nuevos heridos, sin contar las víctimas reportadas este sábado.

Así, el total de muertos por fuego israelí en la Franja es de 1.012 y 3.208 heridos únicamente desde el 10 de octubre pasado, cuando Hamás e Israel rubricaron una tregua incumplida a diario por el Estado hebreo.

En este período, también se han recuperado los cadáveres de otros 784 gazatíes entre los escombros de edificios impactados por Israel.

Si el recuento se realiza desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que se produjeron los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí, el número de asesinados en Gaza asciende a 73.023 y el de heridos a 173.316. EFE

gac/llb