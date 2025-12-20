Israel mata a 5 palestinos, entre ellos niños, en un ataque contra una escuela en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 20 dic (EFE).- El Ejército israelí mató este viernes a cinco palestinos, la mayoría niños, en un ataque lanzado contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados en la zona noreste de ciudad de Gaza, según informó este sábado la Defensa Civil gazatí en un comunicado.

«Equipos de Defensa Civil, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), completaron la recuperación de cinco cuerpos de mártires y heridos del interior de la Escuela de los Mártires de Gaza, ubicada en el barrio de Al Tufah, al este de la ciudad de Gaza», detalla la nota.

El mensaje agrega que la mayoría de víctimas mortales fueron niños, y que un número indeterminado de heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

Como es habitual cuando ataca, el Ejército israelí afirmó en un comunicado que sus tropas «identificaron a varios individuos sospechosos en las estructuras de mando al oeste de la Línea Amarilla» al norte de la Franja, tras lo que «dispararon contra los sospechosos para eliminar la amenaza».

«Las fuerzas israelíes están al tanto de la información sobre las bajas en la zona y los detalles están bajo revisión. El Ejército lamenta cualquier daño a personas no implicadas y trabaja para mitigar los daños en la medida de lo posible», concluye la nota castrense.

Defensa Civil enfatizó que atacar escuelas y albergues que albergan a civiles desplazados «constituye una grave violación del derecho internacional humanitario», e instó a la comunidad internacional y a las agencias de la ONU a proteger a los civiles y garantizar la seguridad de los albergues y del personal humanitario.

«El bombardeo de artillería llevado a cabo contra una escuela que albergaba a personas desplazadas en el barrio de Tufah y la consiguiente muerte de varios ciudadanos, la mayoría niños, constituye un crimen brutal cometido contra civiles inocentes y una flagrante y reiterada violación del acuerdo de alto el fuego», denunció Hamás en un mensaje publicado en sus canales.

Además, los islamistas acusaron al Ejército de «agravar la catástrofe humanitaria impidiendo que las ambulancias y los equipos médicos lleguen a las zonas atacadas para rescatar a los heridos y obstruyendo las operaciones de rescate».

Bajo la consideración de que constituyen «amenazas inmediatas», las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor, el pasado 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el ministerio de Sanidad del enclave elevó a 395 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en octubre de 2023, más de 70.660 palestinos han sido asesinados -la mayoría civiles y, entre ellos, más de 20.000 niños- y más de 171.165 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Además, casi 44.500 menores han resultado heridos en los dos años de ofensiva, según los datos de UNICEF. EFE

ybp/vh