The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata a 68 palestinos el sábado y hiere a cerca de 350 en intensos bombardeos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Ejército israelí mató el sábado al menos a 68 palestinos e hirió a otros 346, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad publicado hoy, por el que los fallecidos por fuego israelí aumentaron a 64.871 en casi dos años de ofensiva, sin contar los que perecieron por hambre o siguen bajo los escombros.

Según estos datos de Sanidad, un total de diez personas fueron además asesinadas este sábado mientras aguardaban el reparto de ayuda o la cogían de camiones que entran en la Franja con comida, en un territorio donde la ONU declaró a finales de agosto la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza que podría expandirse a finales de septiembre hacia otras áreas del enclave.

Sumando estas nuevas diez muertes, 2.494 personas fueron asesinadas y unas 18.000 resultaron heridas mientras buscaban ayuda humanitaria en los puntos de recogida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o en las inmediaciones de los puntos militares por donde pasan los escasos camiones que consiguen entrar con suministros al enclave gazatí.

Además, este sábado Sanidad registró dos nuevos muertos por hambre en Gaza, lo que eleva a 422 los fallecidos por esta causa desde octubre de 2023, 145 de ellos niños.

Desde hace más de un mes, el Ejército israelí está llevando a cabo una ofensiva contra la ciudad de Gaza, capital de la Franja, para ocuparla, intentar rescatar a los rehenes israelíes que quedan allí y acabar con Hamás, desplazando de esta manera al millón de personas que residían en la urbe.

Desde entonces, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.EFE

pms-mt/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR