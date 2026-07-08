Israel mata a cinco gazatíes, entre ellos un niño de 6 años, en ataques en varios puntos

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Gaza, 8 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a cinco gazatíes, entre ellos un niño de 6 años, en varios ataques en el norte y el sur del enclave palestino, informaron fuentes hospitalarias del enclave palestino.

Según indicó el hospital Shifa, el niño, llamado Abdul Rahman Rafiq Nasser, murió cuando fue disparado por tropas israelíes en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza (norte), cerca de la llamada línea naranja de Gaza, una zona ahora controlada por el Ejército israelí.

Dicha demarcación, paralela a la línea amarilla a partir de la cual teóricamente están apostadas las tropas israelíes, se adentra aún más en el enclave y el tránsito por ella debe coordinarse con las Fuerzas Armadas israelíes, lo que profundiza el control israelí de la Franja.

También en la ciudad de Gaza, en su zona norte, la Media Luna Roja informó de otro muerto en un ataque israelí, cuyo cadáver fue llevado al hospital Shifa.

Además, un dron bombardeó una tienda de campaña para desplazados en Jan Yunis (sur de la Franja) y mató a tres hombres de entre 20 y 39 años, indicaron fuentes del hospital Nasser.

En ese mismo ataque se produjeron diez heridos, entre ellos un niño de 10 años, explicó la misma fuente.

En el extremo sur de la Franja, dentro de una zona bajo ocupación israelí, un camionero gazatí murió este miércoles tras recibir un disparo en la cabeza.

El conductor, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser y del colectivo de camioneros gazatíes, circulaba por el corredor Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto que permanece bajo control israelí pero por la que circulan camiones coordinados con las autoridades de Israel.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar consultando lo ocurrido.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, y matando a una media de 4 personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Su último informe indica que en el día de ayer martes, Israel mató a ocho personas en Gaza e hirió a otras 17. Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, a un total de 1.084 y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.110 personas. EFE

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