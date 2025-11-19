Israel mata a cinco gazatíes en dos días y hiere a 33, según el Gobierno de Gaza

Jerusalén, 19 nov (EFE).- Israel mató en dos días, el lunes y martes, a cinco gazatíes e hirió a otros 33, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que también informó de la recuperación, durante ese intervalo de tiempo, de los cadáveres de dos personas asesinadas con anterioridad.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, que forma parte del Gobierno del grupo islamista Hamás, eleva a 280 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Las fuerzas israelíes han herido desde entonces a 672 personas en Gaza, añadió el Ministerio de Sanidad, al tiempo que recordó que todavía hay víctimas bajo los escombros y en las calles del enclave debido a que las ambulancias y los equipos de defensa no pueden llegar hasta ellas en estos momentos.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.513 gazatíes por fuego israelí, y 170.745 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos. EFE

