Israel mata a cuatro milicianos palestinos en un túnel en Rafah, en el sur de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 30 nov (EFE).- El Ejército de Israel mató este domingo en un ataque aéreo a cuatro milicianos en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, tras salir de un túnel, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

«Durante la noche (domingo), cuatro terroristas que salieron de una infraestructura subterránea en el área fueron identificados. Guiadas por las Fuerzas del Aire, las tropas eliminaron a los terroristas», recoge la nota.

Las fuerzas armadas reiteraron que permanecerán desplegadas «según el acuerdo del alto el fuego» en la Franja, amparándose en ello para «eliminar cualquier amenaza inmediata».

Bajo la consideración de que constituyen «amenazas inmediatas», las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, ascendiendo la cifra total de fallecidos sobre los 350.

Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro (más del 50 % de Gaza) continúa bajo dominio militar de Israel.

En Rafah, que Israel domina como zona militarizada desde abril (aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024), las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás.

Según esta organización, en marzo de este año perdieron el contacto con un destacamento de sus combatientes (entre 100 y 200, según la prensa israelí), que permanecen atrapados en los túneles de la ciudad sureña mientras las tropas continúan en la superficie.

Hamás ha intentado, a través de los mediadores, negociar con Israel la salida de estos combatientes de Rafah, algo que Israel rechaza.

Más de 70.100 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su ofensiva contra el enclave como represalia por los ataques de milicias gazatíes horas antes, que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí. EFE

