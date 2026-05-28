Israel mata a diez gazatíes, entre ellos cuatro niños, en un bombardeo contra una vivienda

2 minutos

Gaza, 28 may (EFE).- El Ejército israelí mató la noche del miércoles a diez personas, entre ellas cuatro niños y un adolescente, en el bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza, según una fuente de la Defensa Civil y fuentes médicas.

El ataque aéreo se produjo en el barrio de Al Samar, y entre los fallecidos hay dos niños de 12 años, uno de 13 y otro de 9 años, además de un adolescente de 17.

También parece que al menos una de las víctimas era un miliciano de Hamás, identificado como comandante Imad Hasan Salim, si bien el grupo islamista aún no se ha pronunciado al respecto.

El Ejército israelí, por su parte, dijo en un comunicado anoche tras el letal ataque que el objetivo eran «dos terroristas» de Hamás en el norte de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la agencia palestina Wafa, antes de la medianoche las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina ya habían trasladado a siete fallecidos y 18 heridos a los hospitales Al Shifa y Al Hilal, que con las horas aumentaron a diez.

Israel continúa atacando la Franja de Gaza a diario, pese al alto el fuego del pasado octubre y, desde entonces, ha matado al menos a 906 personas, además de herido a otras 2.700, según datos del Ministerio de Sanidad.

En total, más de 72.800 gazatíes han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos unos 20.000 menores y niños, en una ofensiva que ha arrasado la Franja y ha sido clasificada por una agencia independiente de la ONU, gran parte de la comunidad internacional y expertos en la materia de «genocidio» contra el pueblo palestino. EFE

aa-pms/ah

(vídeo)