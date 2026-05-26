Israel mata a dos gazatíes en el bombardeo de un vehículo en el sur de Gaza

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Gaza, 26 may (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a dos gazatíes en el bombardeo de un vehículo al oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informó un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.

Según el comunicado, el ataque, presuntamente perpetrado por un dron según la agencia Wafa, se produjo junto a la rotonda de Abu Alaa, hiriendo también a otras personas de diversa gravedad.

Horas antes, y pese al alto en fuego en vigor desde octubre, otros cinco palestinos murieron en otro ataque de un dron israelí, durante enfrentamientos entre residentes del campamento de refugiados de Al Maghazi y miembros de uno de los grupos armados apoyados por Israel en la Franja, según medios locales y fuentes médicas.

«La milicia entró en la zona este del campamento de Al Maghazi y disparó contra las casas y los civiles presentes. Los ciudadanos acudieron espontáneamente a la entrada, y el ejército (israelí) les disparó», asegura a EFE uno de los hombres que viajaba en el vehículo con los fallecidos en dirección al Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Más de 900 gazatíes han muerto en ataques del Ejército de Israel desde que la tregua entró en vigor el pasado 10 de octubre, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

En total, unos 72.800 gazatíes han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 21.000 niños, en una ofensiva clasificada por un agencia independiente de la ONU, gran parte de la comunidad internacional y expertos en la materia de «genocidio» contra el pueblo palestino. EFE

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