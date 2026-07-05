Israel mata a dos gazatíes en un ataque aéreo contra un punto de distribución de agua

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Gaza, 5 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos e hirió a varios en un ataque aéreo contra un punto de distribución de agua potable al este de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas y de Defensa Civil.

El ataque se registró en la zona de Al Samar, al este de la ciudad de Gaza, «contra un grupo de civiles» que se encontraba frente a la instalación habilitada para proporcionar agua a la población, según Defensa Civil.

Las dos víctimas mortales, de acuerdo con el Hospital Al Ahli, fueron identificadas como Ahmed Yahya Al Batsh y Jawhar Al Balawi.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, en su último balance diario, publicado ayer y sin contemplar los muertos del propio sábado, cifró en 16 los fallecidos y en 16 los heridos llegados a los hospitales de la Franja en las 48 horas previas.

De los 16 fallecidos contabilizados por el Ministerio, seis correspondían a muertes nuevas, uno a un herido que sucumbió a sus lesiones y nueve a cadáveres rescatados de entre los escombros, precisó el organismo dependiente de la Administración de Hamás en la Franja.

El Ministerio advirtió que varias víctimas continúan bajo los escombros y en las calles, ante la imposibilidad de los equipos de rescate y de la Defensa Civil para acceder hasta ellas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el número total de muertos asciende a 1.066, el de heridos a 3.445 y el de cadáveres recuperados a 797, según la misma fuente.

En el cómputo acumulado desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva la cifra total de muertos a 73.090 y la de heridos a 173.553. EFE

gac/jfu