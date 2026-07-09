Israel mata a dos gazatíes en un ataque con dron en el sur de la Franja palestina

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Gaza, 9 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves a dos personas en un ataque con dron contra un grupo de gente en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil gazatí.

Según la misma fuente, el ataque tuvo como objetivo a peatones, se produjo cerca de una vivienda y los fallecidos fueron trasladados al hospital Nasser, que recibió también varios heridos por el bombardeo.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Según su último informe, publicado este jueves, desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre Israel ha matado a 1.092 personas en Gaza y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.118 personas.

En varios ataques ayer, miércoles, el Ejército israelí mató a nueve gazatíes, entre ellos dos niños de 6 y 10 años, informaron fuentes de los hospitales gazatíes que recibieron los cuerpos. EFE

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