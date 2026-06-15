Israel mata a dos gazatíes y hiere a una niña de 4 años en tres ataques este lunes

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Gaza, 15 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes a dos personas, una mujer y un hombre, e hirió de gravedad a una niña de 4 años en tres ataques perpetrados en distintos puntos de la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes sanitarias del enclave palestino.

En un ataque con dron cerca del cementerio de Al Zawaida, en el norte del enclave palestino, murió una mujer de 41 años, indicaron fuentes del hospital de los Mártires de Al Aqsa.

El ataque tuvo lugar cerca del cementerio de Al Zawaida y la mujer muerta fue identificada por el hospital como Nadia Kamal Ayash. Otras dos personas resultaron heridas, entre ellas su marido.

El otro fallecido es un hombre, Saleh Ramadán Jalifa, que murió como consecuencia de un ataque con proyectiles contra una tienda de campaña usada como sastrería frente a la escuela Al Razi del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, informó el hospital Al Awda.

Por otro lado, la niña Ghina Balbul, de 4 años, fue ingresada en el hospital Al Ahli con una herida de bala en la cabeza tras recibir un disparo de una grúa armada israelí en el barrio de Al Tuffah del este de la ciudad de Gaza (norte de la Franja).

Los muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes desde el inicio de su ofensiva en el territorio palestino en octubre de 2023 se situaron en 73.003, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí publicados este lunes, que incluyen los últimos fallecidos registrados el domingo.

Según sus cifras, los muertos por fuego israelí desde el comienzo de la tregua rozan las mil personas, con 992 fallecidos desde el 11 de octubre de 2025, cuando se firmó el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás. EFE

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