Israel mata a dos palestinos, incluido un niño, en un bombardeo contra el norte de Gaza

1 minuto

Gaza, 24 feb (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a dos palestinos, incluido un chico de 14 años, en un bombardeo lanzado en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente médica del Hospital Ahli.

La misma fuente identificó a las víctimas -ambas de la misma familia- como Majdi Ghabn, de 30 años, y Fira Ghabn, de 14 años, años. Asimismo, el ataque israelí causo un número indeterminado de heridos, según el hospital.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este bombardeo, aunque los suele intentar justificar alegando la presencia de «terroristas o sospechosos» cerca de sus tropas.

En total, 615 palestinos han muerto en ataques del Ejército de Israel desde el 10 de octubre de 2025 (sin contar los dos de hoy), cuando entró en vigor el alto el fuego, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad.

Sanidad también señala que desde la tregua más de 1.650 gazatíes han quedado heridos por ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques liderados por Hamás, en total 72.073 palestinos han muerto, en lo que una comisión independiente de la ONU y distintas ONG califican de «genocidio». EFE

