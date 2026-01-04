Israel mata a dos palestinos en Gaza, uno de ellos un pescador, a pesar del alto el fuego

2 minutos

Gaza/Jerusalén, 4 ene (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos, entre ellos un pescador, en la zona de Jan Yunis del sur de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente en la Franja desde octubre, informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes sanitarias locales.

Según Wafa, el pescador muerto se llama Abdulrahman Abdel-Hadi Al-Qann y falleció por disparos israelíes desde un buque de la Armada de Israel, mientras navegaba cerca de la costa de Jan Yunis.

La agencia informa de la muerte de otro palestino, Fadi Najib Salah, por fuego israelí en la zona costera de Al Mawasi, donde se refugian miles de desplazados por la ofensiva israelí y que está ubicada junto a la zona de Rafah, en el extremo sur de Gaza y totalmente controlada por el Ejército israelí.

Fuentes del Hospital Naser de Jan Yunis confirmaron a EFE la muerte de estas dos personas.

EFE preguntó sobre estas informaciones al Ejército israelí, que dijo estar comprobándolas.

Tras dos años de ofensiva que han causado más de 71.000 muertos en Gaza, desde el 10 de octubre está vigente un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero durante este tiempo se han seguido produciendo muertes diarias de palestinos por fuego israelí, algunos de ellos mujeres y niños.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, que forma parte del Ejecutivo de Hamás que gobierna en las zonas de Gaza que no están ocupadas por Israel (algo más de la mitad del territorio), desde el alto el fuego se han producido más de 400 muertos por fuego israelí.

Ayer sábado, una niña de 11 años y un joven de 27 fue asesinada, según informaron dos hospitales de Gaza, y otros tres niños de entre 11 y 15 años fallecieron por fuego israelí entre el lunes y el miércoles, de acuerdo a fuentes locales. EFE

mt-aa/alf