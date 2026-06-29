Israel mata a dos palestinos y hiere a 27 más en nuevo bombardeo contra el sur de Gaza

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Gaza, 29 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes a dos gazatíes e hirió a otros 27, tres de ellos de gravedad, tras bombardear una tienda de campaña en el paseo marítimo de Jan Yunis, sur del enclave palestino.

El Hospital Especializado de Kuwait confirmó haber recibido un muerto y 10 heridos, mientras que otros 12 heridos fueron trasladados al Hospital de campaña de la Media Luna Roja Palestina. A su vez, una fuente médica del Hospital Naser confirmó otro fallecido y cinco heridos.

Con ellos, Israel ha matado este lunes al menos a seis gazatíes en la Franja, incluido un niño de ocho años en el bombardeo de un dron israelí contra una calle en Deir al Balah, en el centro de la Franja.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel lanza ataques aéreos a diario bajo el pretexto de matar a miembros de grupos armados como Hamás, pero esos bombardeos casi siempre se cobran la vida de palestinos inocentes, entre ellos niños.

Desde el inicio del alto el fuego, Israel ha matado a 1.045 gazatíes, según el recuento del Ministerio de Sanidad, lo que equivale a cuatro personas cada día de media.

De acuerdo con Sanidad, más de 73.050 personas han muerto por fuego israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó una ofensiva por tierra, aire y agua tras los ataques de Hamás. Una ofensiva que una comisión independiente de la ONU, organizaciones internacionales y ONGs han calificado de genocidio por su devastación. EFE

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