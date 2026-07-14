Israel mata a dos personas en un ataque en Gaza, elevando a trece los muertos del martes

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Gaza, 14 jul (EFE).- El Ejército de Israel mató en la tarde de este martes a dos personas en un bombardeo contra el sur de la ciudad de Gaza, informó el hospital Al Shifa, lo que eleva a al menos trece el número de palestinos muertos según el último balance de los hospitales gazatíes.

Según fuentes de Al Shifa, un ataque aéreo llevado a cabo poco después de las 19:00 horas locales (16:00 GMT) mató a dos palestinos en el barrio de Sheij Ajlín, un enclave costero al suroeste de la ciudad de Gaza, al norte de la Franja homónima.

Horas antes, al menos siete personas murieron y una veintena resultaron heridas en un ataque israelí con drones contra un puesto policial en Yabalia (norte), donde se concentraban civiles que acudían a realizar trámites, informó el hospital Al Shifa.

Fuentes locales precisaron a EFE que el ataque consistió en cuatro proyectiles lanzados por dos drones, con un intervalo de dos minutos entre las dos primeras y las dos últimas descargas.

Entre los fallecidos figura el jefe de la Policía de Yabalia, Muhammad Marwan Salem, junto a «varios oficiales y agentes», según el Ministerio del Interior gazatí, que calificó el hecho de «masacre». Se teme que la cifra de muertos aumente dado el número de heridos.

En Al Mawasi, en la sureña Rafah, fuentes locales confirmaron a EFE que el Ejército israelí había matado a un guardia de seguridad que custodiaba un camión de ayuda humanitaria.

Una fuente del Hospital Naser, que recibió el cuerpo, identificó al fallecido como Bilal Abu Musa, alcanzado por fuego de tanque mientras se encontraba sobre uno de los camiones, cerca de la denominada línea amarilla.

También en el sur, las tropas israelíes mataron en la mañana del martes a dos gazatíes, entre ellos un niño de 9 años, por disparos desde un tanque y por el ataque de un dron, informaron fuentes sanitarias y locales.

El niño murió de un disparo en el pecho efectuado desde un tanque durante un avance militar con maquinaria pesada de construcción hacia la llamada línea amarilla en Rafah, extremo sur de Gaza, a partir de la cual está apostado el Ejército de Israel.

Según el último recuento difundido por el grupo de estadísticas de los hospitales de Gaza, el número total de muertos que han llegado a los centros médicos de la Franja este martes asciende a trece, todos impactados por fuego israelí durante la jornada salvo uno que sucumbió a heridas previas.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025, el número total de muertos asciende a 1.110, el de heridos a 3.599 y el de cuerpos rescatados a 800.

La misma fuente señala que, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la cifra acumulada de muertos se eleva a 73.233 y la de heridos a 173.707. EFE

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