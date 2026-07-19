Israel mata a dos personas en una operación militar en el norte de Gaza

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Gaza, 19 jul (EFE).- El Ejército israelí mató al menos a dos personas la pasada noche en una operación militar en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja palestina, cercana a la llamada línea amarilla, e hirió a otras tres, entre ellas un niño.

Los ataques se produjeron en el barrio de Al Zeitún, donde fuentes locales informaron de que se escucharon helicópteros sobrevolando durante la noche y disparando en su zona oriental, cercana a la línea amarilla a partir de la cual se apostan las tropas israelíes.

Un vecino del barrio consultado por EFE indicó que el Ejército israelí notificó en los móviles de los residentes en esa zona que iba a llevar a cabo una operación militar «limitada» y les instó a abandonar sus casas, ubicadas cerca de la línea amarilla pero dentro del 30 % del territorio de Gaza donde viven dos millones de palestinos.

Según la Media Luna Roja, su hospital en el norte de Gaza recibió a las seis de la mañana los cuerpos de dos hombres trasladados desde Al Zeitún y previamente sus ambulancias trasladaron a tres heridos, entre ellos un niño, de otro ataque contra un apartamento en el mismo barrio.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel no ha facilitado por el momento información sobre lo ocurrido durante la noche.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace nueve meses, Israel sigue llevando a cabo ataques diarios contra el territorio donde viven los palestinos, unos ataques que acaban con la vida de una media de cuatro personas al día.

El limitado territorio donde viven los gazatíes está arrasado tras casi tres años de ofensiva israelí, con un 80 % de sus construcciones destruidas o dañadas, lo que ha forzado a cientos de miles de personas a vivir en tiendas de campaña tras verse desplazados de sus hogares múltiples veces.

Las tropas israelíes ocupan actualmente el 70 % de la Franja de Gaza y han ido ganando territorio desde el 53 % que ocupaban cuando se firmó la tregua.

Además de ir ganando territorio, en la zona que controla Israel está destruyendo edificios e infraestructura dejando el terreno prácticamente plano en algunas áreas, según confirman imágenes satelitales y han denunciado organismos como la ONU. EFE

aa-mt/pcc

(Vídeo)