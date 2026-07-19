Israel mata a gazatí y hiere a otros diez, la mayoría niños, en ataque al sur de la Franja

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Gaza, 19 jul (EFE).- El Ejército israelí mató a un gazatí e hirió a otros diez, la mayoría niños, en un ataque aéreo este domingo contra tiendas de campaña de desplazados en la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja), informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Equipos médicos del hospital de campaña Al Kuwait reportaron haber trasladado a los heridos de este ataque que se produjo concretamente en el cruce de Al Sinaa, en Mawasi.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa detalló que la consideración de algunos de los diez heridos es de gravedad.

Además, el Hospital Nasser dijo haber recibido el cuerpo del civil Osama Kamal Shahda Abu Taim, fallecido en este ataque perpetrado por aviación militar israelí.

El Ejército israelí también mató al menos a dos personas en una operación militar anoche en la ciudad de Gaza, norte de la Franja palestina, cercana a la llamada ‘línea amarilla’, e hirió a otras tres, entre ellas un niño.

Los ataques se produjeron en el barrio de Al Zeitún, donde fuentes locales informaron de que se escucharon helicópteros sobrevolando durante la noche y disparando en su zona oriental, cercana a la línea amarilla a partir de la cual se apostan las tropas israelíes.

Un vecino del barrio consultado por EFE indicó que el Ejército israelí notificó en los móviles de los residentes en esa zona que iba a llevar a cabo una operación militar «limitada» y les instó a abandonar sus casas, ubicadas cerca de la línea amarilla pero dentro del 30 % del territorio de Gaza donde viven dos millones de palestinos.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel no ha facilitado por el momento información sobre lo ocurrido durante la noche.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace nueve meses, Israel sigue llevando a cabo ataques diarios contra la arrasada Franja de Gaza que acaban con la vida de una media de cuatro personas al día desde el pasado mes de octubre.

El limitado territorio donde viven los gazatíes está devastado tras casi tres años de ofensiva israelí, con un 80 % de sus edificaciones destruidas o dañadas, lo que ha forzado a cientos de miles de personas a vivir en tiendas de campaña tras verse desplazados de sus hogares múltiples veces.

Las tropas israelíes han tomado ilegalmente hasta el 70 % de la Franja de Gaza y han ido ganando territorio desde el 53 % que ocupaban cuando se firmó la tregua.

Además de ir ganando territorio, en la zona que controla Israel está destruyendo edificios e infraestructura, y a su vez cualquier rastro de lo que un comité independiente de expertos de la ONU ha calificado de «genocidio», dejando el terreno prácticamente plano en algunas áreas, según confirman imágenes satelitales y han denunciado varios organismos internacionales. EFE

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(foto)