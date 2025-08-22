Israel mata a más de un centenar de gazatíes, incluidos niños, desde el jueves

2 minutos

Jerusalén, 22 ago (EFE).- Al menos 71 palestinos murieron el jueves por ataques perpetrados por el Ejército israelí a lo largo de Gaza, según el recuento diario de Sanidad, que se suman a las 47 víctimas mortales registradas en los hospitales desde la madrugada de hoy.

Ayer jueves llegaron a los hospitales de la Franja 71 muertos y 251 heridos, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, lo que aumentó a 62.263 los fallecidos desde octubre de 2023.

De las 71 personas que murieron el jueves, 24 intentaban recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o cerca de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones de la ONU y otras organizaciones que Israel permite entrar al enclave.

Además, otras 133 personas resultaron heridas mientras ese mismo reparto de alimento, según el informe.

Este viernes, 47 gazatíes ya han sido asesinados en Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas de distintos hospitales, al tiempo la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna en la capital gazatí y toda la gobernación norte del enclave.

El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que es el resultado del uso israelí del hambre como arma de guerra.

«Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad», dijo Fletcher a la prensa en Ginebra (Suiza).

Según datos de Sanidad, al menos 113 niños han muerto en Gaza debido a la desnutrición y la falta de alimento, mientras que el número total de fallecidos por esta causa (entre ellos ancianos) ya supera los 270. EFE

pcc/pms/jgb