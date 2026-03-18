Israel mata a otro alto cargo iraní y otorga libertad de acción a su ejército

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Israel afirmó el miércoles que mató a otro alto cargo del poder iraní, el ministro de Inteligencia Esmail Jatib, y dio carta blanca a su ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira.

El régimen iraní advirtió por su parte que nadie escapará a las consecuencias de la guerra que libra contra Israel y Estados Unidos, mientras los países del Golfo interceptaron nuevos cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses.

«La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, [Esmail] Jatib, fue eliminado», dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, autorizaron al ejército a atacar «a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional».

Según los medios iraníes, entre los lugares alcanzados el miércoles por los bombardeos se encuentran Teherán, la provincia de Lorestán y la ciudad de Hamedán, en el oeste, y también la zona de Fars, en el sur.

La agencia Tasnim dio cuenta de siete muertos y 56 heridos «en zonas residenciales» en Durud, en Lorestán. La AFP no puede comprobar de forma independiente los balances de las autoridades.

La muerte de Jatib sigue a la de otro peso pesado de la cúpula iraní, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, cuyo deceso en un bombardeo israelí fue confirmado la víspera.

Una gran multitud se congregó en el centro de Teherán este miércoles para el funeral de Larijani y de Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij, también abatido por Israel, según imágenes de la cadena pública iraní.

Sus funerales se organizaron junto con los de más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas, frente a las costas de Sri Lanka.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró en X que «la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza».

Un mensaje en las antípodas de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que suele hablar de un conflicto breve.

– Jamenei en la mira –

Jatib, Larijani y Soleimani se unen a la lista de líderes iraníes asesinados por Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, se jactaron de unos bombardeos que dejaron al menos dos muertos en la zona de Tel Aviv este miércoles y prometieron «vengar la sangre» de los mandos iraníes asesinados.

Entre tanto, el ejército israelí indicó que está decidido a «localizar, encontrar y neutralizar» al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

Según responsables estadounidenses e israelíes, podría estar «desfigurado» o herido en una pierna por el ataque que mató a su padre.

– Repunta el crudo tras un ataque a una inmensa reserva de gas –

Pero el desafío económico mundial de la guerra se juega en el Golfo, donde las instalaciones petroleras y gasísticas son blanco diario de los bombardeos iraníes.

Este miércoles, un importante yacimiento gasístico que tiene Irán en el Golfo, el de South Pars-North Dame, fue bombardeado por las fuerzas de Estados Unidos e Israel, y provocó un incendio.

Tras el ataque contra ese campo, que es la reserva de gas conocida más grande del mundo y se extiende hasta Catar, el precio del petróleo repuntó con fuerza.

El del barril de Brent del Mar del Norte subió más de un 5%, hasta los 108,60 dólares; y el de West Texas Intermediate (WTI) escaló 1,9%, situándose en 98,01 dólares.

Para reabrir el paso por el estrecho de Ormuz, Estados Unidos atacó instalaciones iraníes de misiles cerca de esa estratégica vía por donde, antes de la guerra, solía transitar cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus aliados, que han tomado distancia de la guerra y descartan ayudar a escoltar barcos cisternas por el estrecho.

«NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE», escribió Trump en su red Truth Social.

– «Te rompe el corazón» –

Beirut volvió este miércoles a ser bombardeada por Israel. Murieron al menos 12 personas, que se suman a las 900 víctimas en Líbano desde que empezó la guerra.

El movimiento proiraní Hezbolá abrió el 2 de marzo un frente con Israel para vengar la muerte de Jamenei.

En el centro Beirut, el ruido de los bombardeos «fue aterrador», dijo Saleh, una mujer de 29 años, que fue desplazada al centro de la capital desde la periferia sur.

Los niños «empezaron a llorar y a entrar en pánico, te rompe el corazón [ver algo así]», contó.

El ejército israelí también dijo haber bombardeado «objetivos terroristas de Hezbolá» en la región de Tiro, en el sur.

«En el sur, somos muy resilientes, estamos acostumbrados a los bombardeos», declaró a AFP Mustafá Jairalá, un refugiado de Sidón.

Pero «[los israelíes] apuntan cada vez más a los civiles, me vi obligado a irme», explicó el anciano, apoyado en dos bastones. Al fondo retumbó otra explosión.

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