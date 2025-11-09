Israel mata a otro gazatí el sábado y ya son 242 los muertos desde el alto el fuego

Jerusalén, 9 nov (EFE).- Israel mató el sábado a otro gazatí, informó este domingo en su recuento diario el Ministerio de Sanidad del enclave, lo que aumentó a 242 los palestinos asesinados por fuego israelí – incluido otro fallecido esta mañana- desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Además, los cuerpos sin vida de otros seis palestinos fueron hallados entre las toneladas de escombros, detalla el informe, que cifra en cinco el número de gazatíes heridos el sábado.

Pese al alto el fuego, Israel ha herido en este mes a 619 personas, incrementando a 170.690 gazatíes los gazatíes heridos -muchos con lesiones de por vida y amputaciones- desde el 7 de octubre de 2023.

Además, Sanidad dice que durante el alto el fuego se han recuperado 528 cadáveres entre los escombros de una Gaza irreconocible, si bien se estima que miles más siguen sepultados.

Hoy mismo, el ataque de un dron israelí mató a un palestino en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí. Fuentes locales localizan el ataque en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.100 -entre ellos más de 20.000 niños-, después de que el Ministerio de Sanidad del enclave actualizara la cifra añadiendo casi 300 personas cuya defunción aún no había corroborado.

Se trata en su mayoría de personas que fallecieron antes del inicio del alto el fuego en Gaza y que aún no aparecían en el registro de Sanidad, que incluye nombre, apellido, DNI, etc.

Además, en el marco del alto el fuego, Israel ha devuelto a Gaza los cuerpos sin vida de 300 palestinos, de los cuales solo 89 han sido identificados en el enclave.

Son las familias gazatíes las que tienen que identificar directamente los cuerpos, a falta del bloqueo israelí de suministros y de recursos adecuados para hacer las autopsias, y muchos de los cadáveres presentan signos de vejación y de tortura. EFE

