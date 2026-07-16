Israel mata a otros dos palestinos en Gaza, uno de ellos tras atacar una tienda de campaña

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Gaza, 16 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves a otros dos palestinos en nuevos ataques contra la Franja de Gaza, uno de ellos tras bombardear una tienda de campaña en un campamento para personas desplazadas en el puerto de la ciudad de Gaza, según confirmó una fuente del Hospital Shifa.

En otro ataque contra un vehículo civil al oeste de Jan Yunis, cerca de la ciudad de Asdaa, otro gazatí fue asesinado y seis más resultaron heridos, informaron los equipos de rescate de la Media Luna Roja Palestina.

Equipos de la Defensa Civil acudieron al lugar y extinguieron el fuego del vehículo calcinado, de acuerdo con un vídeo compartido por ellos.

De madrugada, en el ataque de un dron israelí contra la ciudad de Gaza, dos palestinos más murieron cerca de un cruce en el barrio de Al Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza; mientras que una tercera persona fue asesinada por el disparo de un soldado durante una incursión militar israelí en el barrio de Zeitún.

Según un residente local, los vehículos militares avanzaron por la calle Salah Al Din hasta la parte norte del barrio Zeitún, acompañados de un intenso bombardeo de artillería y del desplazamiento forzoso de familias palestinas.

Posteriormente, de acuerdo con la misma fuente, excavadoras militares trasladaron los bloques de hormigón amarillo situados frente a la mezquita Al Ridha hasta la fábrica Al Satar, en el barrio de Zeitún, apropiándose de más territorio en una Gaza bajo ocupación militar.

Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario la Franja de Gaza -causando la muerte a unas cuatro personas de media al día-, y sus tropas siguen apostadas en la denominada línea amarilla, una demarcación que no está delimitada más que por bloques de hormigón distantes.

Según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, unos 1.130 palestinos han muerto por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, mientras que más de 3.600 han resultado heridos.

Desde este perímetro, Israel dice controlar cerca del 70 % de la Franja de Gaza, mientras dos millones de palestinos sobreviven hacinados en la parte occidental restante, la mayoría desplazados en tiendas de campaña en o cerca de la costa. EFE

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(vídeo)(foto)