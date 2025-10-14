Israel mata a seis personas en Gaza cerca de la «línea amarilla» del plan de retirada

1 minuto

Gaza/Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a seis personas en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur) cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada «línea amarilla» de retirada de las tropas israelíes del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás.

Según informaron a EFE fuentes médicas locales, se trata de cuatro personas que murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí, una más que falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad y una cuarta que murió en la zona de Al Foukhari de Jan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las tropas de Israel. EFE

