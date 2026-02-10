Israel mata a tres palestinos en dos ataques aéreos contra el centro de Gaza

2 minutos

Gaza, 10 feb (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a tres palestinos en dos ataques aéreos distintos en el centro de Gaza, según fuentes médicas, incluidos una mujer y dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta eléctrica.

Los dos jóvenes palestinos murieron en el bombardeo de un dron, en el que otras personas resultaron heridas, mientras conducían una motocicleta en la carretera Salah al Din, cerca de la ciudad de al Masdar en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital los Mártires de al Aqsa, a donde llegaron los tres cuerpos.

Desde el alto el fuego, en vigor hoy desde hace cuatro meses, unas 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Ayer lunes, al menos nueve palestinos murieron en Gaza, entre ellos cuatro presuntos milicianos que emergieron de un túnel en Rafah, sur de Gaza y dispararon contra los soldados israelíes, según detalló en un comunicado el Ejército israelí, sin ofrecer pruebas.

Pero también fallecieron otras cuatro personas, desplazadas de la ciudad norteña de Beit Hanoun, tras el bombardeo de la vivienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente hospitalaria y otra de Sanidad.

Además, una quinta persona -identificada por fuentes locales como un agricultor- murió en otro ataque aéreo en Deir al Balah (centro). EFE

