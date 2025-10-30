Israel mata a un «miliciano» en Gaza. Y con él, a 16 miembros de su familia

3 minutos

Patricia Martínez Sastre

Jerusalén, 30 oct (EFE).- El Ejército israelí mató el martes al menos a 17 miembros de una sola familia, entre ellos ocho niños, tras bombardear dos viviendas localizadas en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según fuentes locales y un informe del Hospital Al Awda al que tuvo acceso EFE este viernes.

La familia Abu Dalal se refugiaba en sus casas, caída la noche, cuando Israel rompió el alto el fuego -por segunda vez desde el pasado 10 de octubre- y comenzó a bombardear el enclave palestino durante más de 16 horas; matando a 104 personas.

El objetivo del letal ataque parece haber sido Yahya Abu Dalal, de 50 años, y a quien el Ejército identificó el miércoles en un diagrama -sin aportar pruebas- como un subcomandante de la Yihad Islámica en Rafah y los campamentos centrales de Gaza.

Sin embargo, los ataques con misiles israelíes mataron a su vez a Ameen Abu Dalal, de 26 años y trabajador del Proyecto Sameer, una ONG dirigida por palestinos en la diáspora que canaliza ayudas para familias desplazadas en Gaza.

Y junto a él, fueron asesinados sus hermanos, sus padres, su mujer y sus hijos: los mellizos Sham y Yahya Abu Dalal, de tan solo tres años de edad.

«Esta familia multigeneracional dormía plácidamente en su edificio cuando un ataque aéreo los alcanzó. No tuvieron ninguna oportunidad», denunció en su cuenta de Instagram institucional el Proyecto Sameer con una foto en la que aparecen los niños y su padre.

El nombre del niño Yahya, no obstante, no aparece en el registro hospitalario, por lo que un funcionario del Ministerio de Sanidad gazatí explicó a EFE que es muy probable que su cuerpo siga entre los escombros.

En ese mismo ataque murieron también los tres hermanos de Ameen – Mohammad (cuya edad no ha sido esclarecida) y los menores Bayan y Mustafa, de 14 y 11 años, respectivamente-, además de los padres de estos.

En el registro hospitalario aparecen también como víctimas mortales otros siete hermanos: los niños Zainab Abu Dalal de 8 años y Muhammed de 11, Misk de 15 y Badr de 16 años; además de Raghad Abu Dalal, de 20, Baraa de 21 y la adolescente Duha, que cumplió 18 años el pasado 15 de julio.

79 presuntos civiles entre 104 muertos

Los ataques de la Fuerza Aérea israelí se produjeron después de que palestinos armados abrieran fuego el martes contra una unidad de ingenieros de combate en Rafah, matando a un reservista de 37 años. El grupo islamista Hamás negó estar involucrado en ese incidente.

El Ejército aseguró también haber destruido puestos de observación, una fábrica de armamento, lanzadores de cohetes y morteros y un túnel, según un comunicado castrense.

Pero el 76 % de las víctimas mortales de esos bombardeos fueron civiles, según declaraciones del Ministerio de Salud de Gaza y del propio Ejército israelí, que identificó a 25 supuestos milicianos entre los fallecidos; incluidos nueve comandantes de Hamás, otros afiliados a la Yihad Islámica y milicianos involucrados en la producción de cohetes.

Entre los 104 muertos registrados, hasta que Israel decidió retomar el alto el fuego a las 10:00 de la mañana del miércoles, hubo además 46 niños y 20 mujeres, de acuerdo con el recuento oficial de Sanidad.

En un vídeo difundido el jueves en las redes sociales se ve los cuerpos de la familia Abu Dalal, cubiertos en mortajas blancas y tocándose unos sobre otros, siendo trasladados en un remolque. Al vehículo le siguen a pie decenas de gazatíes -con cánticos a Alá- en una especie de cortejo funerario. EFE

pms/ah

(foto)