Israel mata a un alto cargo policial de Hamás en Gaza tras un ataque aéreo

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Gaza, 25 jul (EFE).- El director de policía de la gobernación del norte de Gaza, el coronel Abdel Nasser Mohammad Al-Maqadma, murió este sábado en un ataque aéreo contra el barrio de Al Sheikh Radwan, noroeste de la ciudad de Gaza.

«La ocupación persiste en atacar los pilares de la labor policial en un intento deliberado de sembrar el caos», dijo el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional gazatí, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, en un comunicado.

Además, en la nota se asegura que el fallecido, de 54 años, murió en «cumplimiento de su deber, sirviendo y protegiendo a la ciudadanía».

Anteriormente, el Hospital Shifa anunció que una persona murió y varias más resultaron heridas en un ataque con un dron israleí, y el comunicado divulgó la identidad del fallecido.

Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, que Israel viola a diario con sus ataques sobre enclave palestino, 53 comandantes, agentes y personal policial han muerto en ataques directos israelíes contra cuarteles generales, patrullas, vehículos y personal policial, de acuerdo a Hamás.

«Este nuevo crimen refleja los continuos ataques de la ocupación contra la infraestructura policial con el objetivo de sembrar el caos en la Franja de Gaza», añdió el comunicado, que pidió «una acción urgente de la comunidad internacional y los países mediadores para presionar» a Israel.

Esta nueva muerte se produce menos de dos semanas después de que Israel atacar la comisaría del campamento de Jabalia, en la que murieron, entre otros, siete agentes, incluido el director de la comisaría y su adjunto, quien falleció esta mañana a causa de las graves heridas sufridas en ese ataque.

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, el número de palestinos fallecidos por fuego israelí asciende a 1.191, con 3.853 heridos y 803 cadáveres recuperados, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente del grupo islamista palestino Hamás. EFE

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