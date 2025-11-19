Israel mata a un enfermero de 22 años y a otro hombre en sendos ataques en Gaza

Gaza, 19 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un enfermero de 22 años y a otro hombre en sendos ataques en el norte y el sur de Gaza, en ambos casos en la zona situada fuera de la conocida como zona amarilla controlada por Israel, informaron a EFE fuentes sanitarias en el enclave.

El hospital Al Ahli informó de la muerte de un enfermero de este hospital en un ataque israelí contra la casa de la familia Balbul en la calle Mushtaha del este de la ciudad de Gaza (norte del enclave), situada en la mitad de la Franja donde no está presente el Ejército israelí tras su retirada hasta la línea amarilla con el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Según el portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, el hombre, de nombre Moamen Balbul, murió en un ataque por un tanque israelí a la casa, localizada a 300 metros de la línea amarilla.

Además, según informaron fuentes del hospital Naser, un hombre llamado Mohammed Sufian Mohammed Al Najjar, murió por fuego israelí en la zona de Qizan Al Najjar del sur de Jan Yunis (sur), localizada también al oeste de la línea amarilla, fuera de la zona controlada por Israel.

La llamada línea amarilla es la divisoria que cruza Gaza de norte a sur hasta donde se retiraron las tropas israelíes con el alto el fuego firmado por Hamás e Israel en octubre, con lo que ahora Israel controla más de la mitad del enclave palestino, donde no viven gazatíes y solo hay presencia militar israelí.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra «terroristas» pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

Según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza, dependiente del grupo islamista Hamás, Israel ha violado 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor y ha matado a 279 gazatíes y herido a más de 652, además de detener «arbitrariamente» a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar buscando información sobre estos dos ataques reportados hoy, que se unen a un tercer ataque este miércoles en el que una mujer y su hijo resultaron heridos críticos en el sur de Gaza, en una zona también fuera de la línea amarilla. EFE

