Israel mata a un expresentador de la televisión de Hizbulá con un ataque de dron en Líbano

2 minutos

Beirut, 26 ene (EFE).- Un expresentador de la televisión del grupo chií libanés Hizbulá, Al Manar, murió este lunes en el bombardeo de un dron israelí contra el vehículo en el que viajaba por la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, informaron diversas fuentes.

«Un ataque del enemigo israelí en la localidad de Tiro causó el fallecimiento de un ciudadano y heridas a otros dos», indicó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades, como viene siendo habitual.

Sin embargo, Al Manar confirmó que la víctima mortal es Sheij Ali Noureddine, quien trabajó como presentador del canal y a quien identificó como el objetivo principal del bombardeo, perpetrado por un avión no tripulado.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó en su cuenta de X que la acción estuvo dirigida contra un «terrorista» de Hizbulá, sin ofrecer más detalles.

La acción se produce en medio de una intensificación de las acciones israelíes contra el territorio libanés, que sigue atacando asiduamente pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año, tanto con bombardeo selectivos contra vehículos como con oleadas contra presuntos objetivos de Hizbulá.

En octubre de 2024, durante el pico de su guerra con el movimiento chií, Israel bombardeó una casa de huéspedes donde se alojaban periodistas de diversos medios en Hasbaya (sur), donde perdió la vida un camarógrafo de Al Manar, un mes después de que otro periodista del canal falleciera en Qantara (sur).

Aunque el conflicto dejó ataques contra medios de diversa índole en el Líbano, incluidos internacionales, Israel se cebó especialmente con Al Manar y la televisión Al Mayadín, a la que acusa de difundir la retórica de Hizbulá o Irán. EFE

