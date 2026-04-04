Israel mata a un gazatí y hiere a otros 5 en un bombardeo contra el centro de la Franja

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Gaza, 4 abr (EFE).- El Ejército de Israel mató este sábado a un gazatí e hirió a otros cinco tras bombardear un vehículo a la entrada del campamento de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, confirmó a EFE una fuente del servicio de emergencias.

El fallecido fue identificado como Ahmad Amarien, de 35 años, y tanto su cuerpo como las cinco personas heridas fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en la ciudad de Deir al Balah (centro), dijo esta fuente.

En total, al menos 716 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local.

De ellos, más de 200, según la ONU, han muerto en ataques de tropas o drones israelíes cerca de la denominada línea amarilla, la demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y desde donde aún controlan más de la mitad de la Franja, sin una fecha clara para su retirada e inicio de la segunda fase del acuerdo.

En total, son cerca de 72.300 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada por expertos y parte de la comunidad internacional de «genocidio», al socavar las condiciones que hacían posible la vida de los palestinos en la Franja, entre otros requisitos. EFE

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