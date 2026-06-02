Israel mata a un gazatí y hiere a otros cuatro en ataque contra un coche en Deir al Balah

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Gaza, 2 jun (EFE).- Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas el martes por la mañana en un ataque israelí contra un vehículo al este de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Según una fuente del hospital de los Mártires de al Aqsa, localizado en esta localidad gazatí, el ataque tuvo lugar cerca de la escuela Al Mazraa a la altura de la carretera de Salah al Din, que recorre la Franja de norte a sur.

La morgue del hospital identificó a la víctima mortal como Ahmed Jáled abu Mughseib, de 32 años.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza, un gazatí murió y otros nueve resultaron heridos ayer domingo en el enclave palestino como resultado de ataques israelíes.

El Ministerio apunta que varias víctimas más permanecen atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y de protección civil no pueden llegar a ellas.

Desde la entrada en vigor del actual alto el fuego entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre, Israel ha matado en Gaza al menos a 933 palestinos, cientos de ellos cerca de la línea amarilla donde siguen apostadas las tropas. Mientras que unos 780 cuerpos han sido recuperado desde entonces entre los escombros y calles.

En total, la ofensiva israelí que comenzó tras los ataques de Hamás y otras milicias palestinas en octubre de 2023 ha causado la muerte de más de 72.900 palestinos, además de la destrucción de la Franja en casi su totalidad y el desplazamiento forzoso de unos dos millones de personas, la mayoría aún en tiendas de campaña. EFE

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