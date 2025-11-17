Israel mata a un hombre en Gaza y hiere a otras tres personas, entre ellas un niño

Gaza, 17 nov (EFE).- El Ejército israelí mató a un hombre este lunes en la zona de Beit Lahia, en el extremo noroeste de Gaza y controlada por las fuerzas israelíes, e hirió a otras tres personas -entre ellas un niño- en el barrio de Shejaia del este de la capital gazatí, por donde discurre la ‘línea amarilla’ de retirada de las tropas.

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Al Ahli, a donde llegaron las cuatro víctimas, el hombre que murió se encontraba en la zona de Al Atatara de Beit Lahia cuando fue alcanzado por el fuego israelí.

Respecto a los tres heridos, las fuentes indicaron que sus heridas se deben al ataque de un dron cuadricóptero contra un grupo de personas en el barrio de Shejaia, que se encuentra al este de la ciudad de Gaza y por donde discurre la divisoria hasta la que se ha replegado el Ejército israelí de acuerdo a la primera fase del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Prácticamente cada día se registran muertos o heridos palestinos por fuego de las tropas israelíes en Gaza, en lo que normalmente el Ejército israelí califica de «terroristas» que estaban más allá de la zona amarilla, en la mitad de la Franja controlada por Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, más de 260 palestinos han muerto bajo fuego israelí, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza. EFE

