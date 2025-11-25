Israel mata a un joven palestino en Yenín al que acusa de la muerte de un colono en 2024

Jerusalén, 25 nov (EFE).- El Ejército israelí mató la madrugada de este martes a un joven palestino de 22 años, al que acusó de haber perpetrado el asesinato de un colono israelí en agosto de 2024, según un comunicado castrense.

«Durante una operación nocturna, soldados de las FDI detuvieron a cinco cómplices terroristas. Posteriormente, las fuerzas rodearon el edificio donde se refugiaba el terrorista y, tras un intercambio de disparos, lo eliminaron», detalla el texto firmado por el Ejército y el servicio de inteligencia israelí.

El muerto ha sido identificado por el Ministerio de Sanidad palestino como Sultan Nidal Abdul Aziz, de 22 años, abatido por disparos en la aldea de Marqa, al sur de Yenín.

Según el Ejército, Aziz es el autor de la muerte -el 18 de agosto de 2024- del israelí Gideon Perry, de 38 años, padre de tres hijos, quien vivía en el asentamiento ilegal de Kedumim.

Perry trabajaba en una fábrica en el área industrial aledaña a Kedumim, y según el diario israelí Haaretz, tenía también una tienda de instrumentos musicales y había sido reservista en el norte y en la Franja de Gaza.

El palestino Aziz trabajaba también en este mismo polígono industrial y atacó a la víctima con un martillo, le robó el arma y se dio a la fuga, según informaron las autoridades ese día.

Tres días antes, en la aldea palestina de Jit -muy próxima a la colonia israelí de Kedumim- un palestino había sido asesinado y otro resultó herido crítico, según informó Sanidad, durante un asalto de colonos que soldados en la reserva no evitaron. EFE

