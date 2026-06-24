Israel mata a un menor de 14 años y hiere a seis personas en bombardeo en Al Mawasi

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Gaza, 24 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un niño gazatí de 14 años e hirió a otros seis en un ataque aéreo contra un grupo de personas en la zona de Al Mawasi, en la sureña Jan Younis, informaron a EFE fuentes médicas.

Dos de los heridos se encuentran en estado crítico, según los equipos médicos del Hospital de Campaña Especializado de Kuwait, mientras que el cadáver del menor, junto a dos heridos, llegaron al Hospital Naser, también en Jan Yunis.

Pese al alto el fuego vigente, desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario, sobre todo contra los palestinos que se acercan a las tropas aún apostadas en la Franja que ocupan cerca del 70 % del territorio.

En total, según el conteo del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 1.030 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego y cerca de 3.300 palestinos han resultado heridos.

Ayer, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, son más de 73.000 los gazatíes muertos, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, de acuerdo con el mismo recuento del Ministerio. EFE

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