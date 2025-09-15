The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata a un palestino al intentar cruzar el muro de separación con Cisjordania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Un palestino murió este lunes por disparos de las fuerzas israelíes cuando intentaba cruzar el muro de separación entre la Cisjordania ocupada e Israel a la altura de Jerusalén, informó la Media Luna Roja Palestina.

En un comunicado, la organización precisó que la víctima, procedente de la zona de Dahiyeh, en Jerusalén, fue trasladada a un hospital tras recibir el impacto de bala.

Por su parte, la agencia oficial palestina Wafa señaló que se trataba de un trabajador que intentaba traspasar el muro en las cercanías de la localidad de Al-Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado.

EFE ha solicitado comentarios al Ejército israelí, que ha remitido a la Policía de Israel, y está en espera de recibir información de este último cuerpo.

En paralelo a la ofensiva en Gaza, Israel ha reforzado desde enero sus operaciones en el norte de Cisjordania, donde lanzó una de las mayores incursiones militares en los últimos años con operativos y restricciones de movimiento.

La tensión en torno al muro también ha crecido en los últimos días: recientemente un explosivo alcanzó un vehículo militar israelí junto a puesto de control en Tulkarem (norte de Cisjordania), lo que derivó en nuevas redadas y en el endurecimiento de las limitaciones de movilidad en ciudades palestinas.EFE

erv/mt/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR