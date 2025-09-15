Israel mata a un palestino al intentar cruzar el muro de separación con Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Un palestino murió este lunes por disparos de las fuerzas israelíes cuando intentaba cruzar el muro de separación entre la Cisjordania ocupada e Israel a la altura de Jerusalén, informó la Media Luna Roja Palestina.

En un comunicado, la organización precisó que la víctima, procedente de la zona de Dahiyeh, en Jerusalén, fue trasladada a un hospital tras recibir el impacto de bala.

Por su parte, la agencia oficial palestina Wafa señaló que se trataba de un trabajador que intentaba traspasar el muro en las cercanías de la localidad de Al-Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado.

EFE ha solicitado comentarios al Ejército israelí, que ha remitido a la Policía de Israel, y está en espera de recibir información de este último cuerpo.

En paralelo a la ofensiva en Gaza, Israel ha reforzado desde enero sus operaciones en el norte de Cisjordania, donde lanzó una de las mayores incursiones militares en los últimos años con operativos y restricciones de movimiento.

La tensión en torno al muro también ha crecido en los últimos días: recientemente un explosivo alcanzó un vehículo militar israelí junto a puesto de control en Tulkarem (norte de Cisjordania), lo que derivó en nuevas redadas y en el endurecimiento de las limitaciones de movilidad en ciudades palestinas.EFE

erv/mt/cg