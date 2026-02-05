Israel mata a un palestino en Jan Yunis tras el día letal con 24 muertos

2 minutos

(Actualiza con la reacción del Ejército israelí)

Gaza, 5 feb (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves a un joven palestino en la localidad de Bani Suheila, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, según una fuente médica, en un día hasta el momento tranquilo tras los bombardeos que causaron ayer 24 muertos en el enclave.

Un joven falleció esta mañana en Jan Yunis, confirmó a EFE una fuente del Hospital Naser que recibió su cuerpo, sin dar más detalles sobre lo sucedido.

En un comunicado posterior, el Ejército israelí dijo que un gazatí se había acercado a la línea amarilla – al que llamaron de «terrorista»- y que al representar una presunta «amenaza inminente» para las tropas terrestres, estas lo abatieron.

Ayer miércoles, en una nueva jornada letal para los palestinos pese al alto el fuego, al menos 24 gazatíes murieron, entre ellos seis niños, en ataques a lo largo de la Franja, que concentraron 15 muertos en el norte del enclave, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Además, entre los muertos hubo también un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, la cual informó a EFE de que el fallecido «cumplía con su deber humanitario» transportando a personas heridas en Jan Yunis (sur), cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda de desplazados.

Con ellos, aumentó a 556 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde el 10 de octubre, el día que entró en vigor el alto el fuego auspiciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Entre ellos, hay más de 100 menores, según informó Unicef. EFE

