Israel mata a un supuesto miembro de Hizbulá en un bombardeo en el sur del Líbano

Jerusalén, 31 oct (EFE).- El Ejército israelí bombardeó una vez más este viernes el sur del Líbano y aseguró haber matado a un miliciano del grupo chií Hizbulá en la localidad de Kounine, informaron fuentes militares israelíes.

«Hace poco, el Ejército atacó y eliminó al terrorista Ibrahim Muhammad Raslan, responsable de mantenimiento de Hizbulá que operaba para restablecer infraestructura», se indica en un comunicado castrense, en el que se añade que las actividades de Raslan «constituían una amenaza para el Estado de Israel y su población civil».

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano informó de la muerte de al menos una persona en el ataque de un dron israelí esta mañana, sin ofrecer detalles sobre su identidad.

En la última semana, Israel ha intensificado sus ataques contra presuntos miembros e infraestructuras de Hizbulá, tanto en el sur como en el este del Líbano, causando al menos 16 muertos.

Israel continúa bombardeando territorio libanés pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, con ataques frecuentes contra vehículos en los que asegura viajan miembros de Hizbulá o contra presuntas instalaciones del grupo. EFE

