Israel mata al menos 20 gazatìes en el norte y el centro del enclave

Gaza, 11 ago (EFE).- Al menos 20 gazatíes murieron este lunes en ataques israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes locales.

Al anochecer, ocho personas fallecieron cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en la llamada zona sudanesa, en el noroeste del enclave, lo que eleva a 1.815 el número de víctimas en circunstancias similares desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

Otros cinco murieron en un bombardeo en Deir al Balah, en el centro de Gaza.

Estos se suman a las siete personas fallecidas la madrugada del lunes en un ataque israelí contra el barrio de Al Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza, según la Media Luna Roja Palestina.

El pasado viernes, el gabinete de seguridad israelí -responsable de las decisiones sobre la ofensiva en Gaza- aprobó la ocupación de la ciudad de Gaza, propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu. En la urbe viven entre 800.000 y un millón de palestinos, de acuerdo con medios árabes.

Al menos 61.499 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista Hamás.

A esta cifra se suman, según la misma fuente, al menos 222 fallecidos por malnutrición -casi la mitad de ellos niños-, así como víctimas de enfermedades agravadas por la falta de atención médica adecuada.EFE

