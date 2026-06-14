Israel mata al menos 4 gazatíes y hiere a otros 7 en ataque con dron al norte de la Franja

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Gaza, 14 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a al menos cuatro gazatíes e hirió a otros siete en un ataque con dron en los aledaños del mercado de Al Madhoun, detrás del hospital Al Yemen Al Saeed, en el campamento de refugiados de Yabalia (norte de la Franja), informaron a EFE fuentes médicas del Hospital Shifa.

Las víctimas, que fueron atacadas en una ubicación a apenas decenas de metros de la ‘línea amarilla’ donde las tropas israelíes debían permanecer según el acuerdo de alto el fuego del pasado octubre, fueron trasladadas a este último centro hospitalario debido a la falta de hospitales operativos en el norte de Gaza por el asedio israelí.

El Hospital Shifa recalca que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas debido a la gravedad de algunos de los heridos.

Horas antes, el Ejército israelí había matado un hombre de unos 30 años en un ataque en el sur de Gaza, el enclave palestino donde un niño de 13 años también murió en la noche del sábado por las heridas causadas por un ataque israelí de hace una semana, confirmaron a EFE fuentes médicas.

Según una fuente del Hospital Naser, el fallecido este domingo ha sido identificado como Zaki Mohamad al Qarra, quien según fuentes de los servicios de ambulancias gazatíes fue disparado por un francotirador cerca de la rotonda de Bani Suheila en la carretera de Salah al Din, en el sureste de Jan Yunis.

En el ataque resultó herida de gravedad otra persona que fue trasladada al mismo centro hospitalario.

Además, alrededor de la medianoche, un niño de 13 años murió de las heridas que le había causado una semana antes un ataque contra el área de Batan al Samin, también en Jan Yunis, confirmó a EFE una fuente del Nasser.

Con las muertes confirmadas hasta ahora hoy, ya son al menos 986 los palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, en ataques diarios del Ejército israelí que aún continúa desplegado en la Franja de Gaza.

Desde el inicio de la ofensiva bélica en octubre de 2023, cerca de 73.000 palestinos han muerto en Gaza por fuego israelí y más de un millar en Cisjordania ocupada, entre ellos más de 20.000 menores de edad.

Además, más del 80 % de los edificios de Gaza han sido dañados o destruidos, así como sus hospitales, universidades y centros de culto, mientras que la mayoría de su población sigue forzosamente desplazada en tiendas de campaña más de dos años y medios después. EFE

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