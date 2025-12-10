Israel mata al menos a 379 gazatíes en los dos primeros meses de tregua, según Sanidad

1 minuto

Jerusalén, 10 dic (EFE).- El Ejército de Israel ha matado en los dos primeros meses de alto el fuego en la Franja de Gaza al menos a 379 palestinos y ha causado heridas a otros 992, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí.

El último balance, que cuenta los fallecidos hasta el día anterior, llega cuando se cumplen dos meses de la entrada en vigor del alto el fuego en el devastado enclave palestino impulsado por el «acuerdo de paz» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se sumaron Israel y Hamás. EFE

ngg/mt/ep