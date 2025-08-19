Israel mata al menos a 60 gazatíes el lunes, 31 de ellos aguardaban reparto de comida

Jerusalén, 19 ago (EFE).- Al menos 60 palestinos murieron el lunes por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, 31 de ellos mientras esperaban el reparto de ayuda, informó este martes el Ministerio de Sanidad de Gaza en su recuento diario, en el que recoge datos de la jornada previa.

A los hospitales de la devastada Franja de Gaza también llegaron el lunes, además de los 60 fallecidos, 343 heridos; 197 de los cuales fueron alcanzados cerca de los puntos de distribución de alimento, según las autoridades sanitarias del Gobierno de Hamás.

Con ellos, ya son 62.064 las personas asesinadas por Israel desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, -entre ellos al menos 18.000 niños- y 156.573 el total de heridos, muchos con heridas de por vida y amputaciones.

Según denunció hoy la UNRWA en X, desde que Israel rompiera de forma unilateral el alto el fuego en marzo hace cinco meses, más de 450 niños han sido asesinados cada mes, según los mismos datos.

Los hospitales de la Franja de Gaza también registraron el lunes tres nuevas muertes de ancianos (todos tenían más de 60 años) por inanición y desnutrición, lo que eleva el total de víctimas mortales por esas causas a 266 desde octubre de 2023, incluidos 112 niños.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado al menos 1.996 muertos y más de 14.898 heridos entre quienes intentan obtener ayuda humanitaria en la desabastecida Franja; ya que las tropas israelíes tienden a disparar contra las aglomeraciones de gente o para dispersar a las miles de personas una vez se agota la comida.

La limitada entrada de alimento, debido al bloqueo israelí, agrava aún más la situación de una población de 2,1 millones de personas al borde de la hambruna, como denuncian de forma reiterada organizaciones humanitarias que ya califican la actual campaña bélica de «genocidio». EFE

