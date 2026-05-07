Israel mata al menos a dos personas en un ataque contra una sede policial de Hamás en Gaza

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Gaza, 7 may (EFE).- Un ataque aéreo del Ejército israelí contra una sede policial de Hamás al oeste de la ciudad de Gaza dejó este jueves al menos dos fallecidos, informó el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos de las víctimas.

El citado centro médico confirmó que a sus instalaciones llegaron dos fallecidos y una persona herida en estado crítico, fruto de ese ataque, que está recibiendo tratamiento en estos momentos.

El Ejército israelí no se ha pronunciado públicamente sobre este suceso hasta el momento.

Este nuevo ataque se produjo el mismo día en el que el propio Hospital Shifa certificó la muerte de Azam Jalil al Haya, hijo del líder negociador de Hamás, Jalil al Haya, tras resultar herido en la víspera en otro ataque aéreo israelí.

Jalil al Haya ya había perdido a otros tres hijos por fuego israelí: dos en Gaza durante las guerras de 2008 y 2014, y un tercero en el intento de asesinato fallido contra su persona en Doha, la capital de Catar, el año pasado.

«Esto forma parte de sus intentos fallidos (de Israel) de influir en la voluntad de la resistencia y sus posiciones políticas mediante terrorismo y presión psicológica», esgrimió hoy Hamás al respecto en un comunicado.

Desde la firma del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, Israel continúa atacando la Franja casi a diario. El número de víctimas mortales desde entonces asciende ya a más de 846 y el de heridos a 2.418, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, que no incluye los fallecidos de hoy.

Considerando la cifra total desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, son 72.628 los muertos y cerca de 172.520 los heridos por ataques del Ejército israelí contra una devastada Franja de Gaza, en lo que una comisión independiente nombrada por la ONU llegó a calificar como «genocidio». EFE

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