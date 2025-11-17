Israel mata al representante de Hizbulá en Mansouri, en el sur del Líbano

Jerusalén, 17 nov (EFE).- Israel afirmó este lunes que mató durante la madrugada al representante local de Hizbulá en Mansouri, en el sur del Líbano, según un comunicado difundido en los canales oficiales del Ejército.

«Ayer, las tropas atacaron y eliminaron al terrorista de Hezbolá, Muhamad Ali Shuweij, en la zona de Mansouri, al sur del Líbano», señala el comunicado castrense.

La nota del Ejército agregó que se encargaba de la comunicación «entre la organización terrorista y los residentes de la zona en asuntos financieros y militares», y que, además «se dedicaba a la confiscación de bienes privados para su uso en actividades terroristas».

Según afirmaron los portavoces de las fuerzas militares, estas actividades constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, por lo que se comprometieron a «continuar operando para eliminar cualquier amenaza y defender al Estado de Israel».

El alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.

Pese a su entrada en vigor en noviembre de 2024, Israel sigue manteniendo posiciones en varias colinas del sur del Líbano y bombardea prácticamente a diario su territorio.

En las últimas semanas, estos ataques se han intensificado al tiempo que el Ejecutivo israelí ha elevado el tono contra el grupo chií, algo que podría traducirse en un nuevo escenario bélico en Líbano, según los analistas.

Este domingo, el Ejército israelí admitió haber abierto fuego contra las tropas de la misión de paz de la ONU desplegadas en el sur del Líbano (FINUL) tras confundirlos, dijo, «como sospechosos por las malas condiciones climáticas». EFE

