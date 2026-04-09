Israel mata al secretario personal y sobrino del líder de Hizbulá en un ataque en Beirut
Jerusalén, 9 abr (EFE).- El Ejército de Israel mató esta noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chií Hizbulá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi en un comunicado emitido este jueves.
«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hizbulá, Naim Qassem», reza el texto.EFE
