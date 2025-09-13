Israel mata el viernes al menos a 47 gazatíes, entre ellos cinco que esperaban comida

Jerusalén/Gaza, 13 sep (EFE).- El Ejército israelí mató ayer viernes a al menos 47 gazatíes, entre ellos cinco que aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad de Gaza publicado este sábado.

«En las últimas 24 horas, 47 mártires (muertos) y 205 nuevos heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza», detalla el comunicado, lo que aumenta a 64.800 el total de muertos desde octubre de 2023.

Esta cifra es conservadora dado que todavía hay numerosos cuerpos bajo las toneladas de escombros, y que en el total no están incluidas las muertes no violentas, como las más de 400 personas muertas de hambre y desnutrición.

En lo que va de sábado, al menos 18 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas a lo largo del enclave, sobre todo contra la ciudad de Gaza y el campamento de Shati, según el recuento en las morgues de diferentes hospitales.

El Ejército israelí instó de nuevo hoy a la población civil a abandonar la ciudad de Gaza y dirigirse al sur, un desplazamiento forzoso de un millón de personas que expertos en derechos humanos consideran un posible crimen de guerra.

Según una estimación castrense, más de 250.000 gazatíes ya se han ido de la asediada capital. Ayer, EFE presenció como miles de palestinos huían con todas sus pertenencias a cuestas por la carretera de Al Rashid que conecta el norte y sur del enclave. EFE

pms/amg